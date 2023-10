Boriši nije pružena adekvatna pomoć! Doktor smatra da je napravljen veliki propust!

Osvojila je Srbija srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu u košarci, ali se i tokom Mundobasketa, a i po povratku sa istog, najviše govorilo o Boriši Simaniću.

Mladi košarkaš je doživeo snažan udarac u predelu bubrega, a dan kasnije je operisan, da bi ubrzo taj isti bubreg morao biti uklonjen.

Digla se cela Srbija na noge, jedino je bilo važno da Boriša bude dobro, a onda je dočekan poput heroja i na čuvenom balkonu.

Dvadesetak dana kasnije, dok oporavak i dalje teče, poznato je da će Simanić nastaviti karijeru, oglasio se poznati doktor, Miljko Ristić, koji smatra da srpski košarkaš nije adekvatno lečen na Filipinima.

- Ovo je bila specifična situacija. Lako ćete da napravite prelom potkolenice, ovaj udarac je bio grub! I mislim da se ovaj igrač morao diskvalifikovati. To je bio lakat, direktan udarac u bubreg. Tu je očito, ne mogu da ogovorno tvrdim, ali nije pružena adekvatna medicinska pomoć. Bubreg je zahvalan i za operaciju i konkretno napravljen je propust u medicinskom tretmanu - rekao je Miljko Ristić za "Kurir" i dodao:

- Kardiovaskularni sistem je prilagodljiv i pred važne utakmice gde se pruža maksimum, mora se izvršiti kardiološki pregled.

Podsećamo, Simanić je udarac dobio na utakmici sa Južnim Sudanom, a Nuni Omot nije dobio ni faul. Kasnije je Boriša u bolnici u Manili imao dve zahtevne operacije, a bubreg je morao biti uklonjen, kako ne bi došlo do sepse i dodatnog pogoršanja stanja. Ipak, on je pokazao kakav je borac, pa je saigračima slao poruke podrške i davao im snagu koja ih je vodila do medalje.