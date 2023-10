Skandalozna odluka! HRVATSKI RUKOMETAŠ KOJI JE TUKAO SUPRUGU OSTAJE NA SLOBODI! Žalba odbijena, majka mu radi u sudu koji odlučuje

Denis Buntić (41), bivši reprezentativac Hrvatske u rukometu ostaće na slobodi nakon što je pretukao suprugu Klaru.

Ona je 22. septembra prijavila Buntića da ju je pretukao u Ljubuškom (Bosna i Hercegovina), u porodičnoj kući u kojoj su živeli s devetomesečnim sinom.

Kako prenosi "Avaz", opštinski sud u Ljubuškom i drugi put je odbio žalbu tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona protiv bivšeg rukometaša.

- Vanraspravno veće Opštinskog suda u Ljubuškom je 3.10.2023. doneo rešenje kojim se odbija žalba Kantonalnog tužilaštva ZHK Široki Brijeg - saopštio je sud.

Navodi se i da je majka Denisa Buntića više godina zaposlena u Opštinskom sudu u Ljubuškom i da je zbog toga taj Sud neuspešno pokušao da dobije izuzeće sa ovog slučaja.

Nakon prve žalbe kojom je Buntić pušten na slobodu određene su mu mere zabrane.

Nakon što je Klara prijavila bivešg rukometaša policiji, prilikom pretresa kuće pronađen je arsenal oružja, a uznemirujući detalji ovog slučaja zaprepastili su javnost.

Klara je nekoliko dana nakon što je slučaj dospeo do javnosti objavila audio snimak na kojem se čuje kroz šta je prolazila sa Buntićem.

- To su četiri zolje, automati, bombe, kalašnjikovi... To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena da dođe do njega, on bi me ubio. On je odlučio da me ubilje. Okrenuo se samo na sekundu i ja sam to iskoristila da pobegnem kroz balkonska vrata. Da nisam pobegla bila hih mrtva na licu mesta - rekla je supruga bivšeg reprezentativca.

Iz Tužilaštva su potvrdili da je podneta nova žalba kojom se traži zatvaranje Buntića.

