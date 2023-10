PETRUŠEVU SKROMNA MINUTAŽA PROTIV BOSTONA: Vicešampion sveta pogodio jedini šut koji je imao (FOTO)

Reprezentativac Srbije, Filip Petrušev, odigrao je šest minuta u porazu Filadelfije od Bostona u pripremnoj utakmici.

Seltiksi su od Seventisiksersa bili bolji rezultatom 112:101

Petrušev, koji je preko leta osvojio srebnu medalju na Svetskom prvenstvu pogodio je jedini šut iz igre i meč završio sa dva poena, a imao je i dva skoka.

Srbin je bio u grupi od pet košarkaša Filadelfije koji su na terenu proveli manje od 10 minuta i nije imao pravu priliku da bitnije utiče na dešavanja na ovoj utakmici.

We controlled most of tonight’s matchup en route to a 112-101 win over the Sixers. pic.twitter.com/EGBZzON08D