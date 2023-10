Cilj mi je bio da se vratim u Zvezdu, u Manili nas je ujedinilo ono što se desilo Boriši! Davidovac potpuno iskreno o proteklom letu (VIDEO)

Dejan Davidovac je u letnjem prelaznom roku oduševio navijače Crvene zvezde odlukom da se vrati iz CSKA. Reprezentativac Srbije je novi ugovor potpisao na tri godine i jedan je od najvećih pojačanja.

U razgovru za klupski kanal, između ostalog je govorio i o reprezentaciji Srbije i srebru iz Manile, otkrio je kako mu je bilo u Rusiji i šta očekuje od novog tima crveno-belih.

- Iskreno, odlučio sam malo ranije. Oko ponuda se nisam razmišljao mnogo, jer sam već znao da ću da se vratim. Hteo sam da se vratim, to mi je bio cilj. Odlučio sam i pre nego što sam potpisao, sve je bilo brzo završen - rekao je Davidovac za klupski kanal crveno-belih, pa priznao da mu je dosta značilo iskustvo igranja u dresu Moskovljana:

- Dosta toga sam uradio i osvojio sa Zvezdom. Verovatno bi došlo do zasićenja da sam ostao još u kontinuitetu. Jeste da je bilo samo godinu dana, ali to je dovoljan period da se malo razbistriš, da malo promeniš sredinu, kažu da je pozitivna promena dobra. Koristiću ovo kao pozitivno iskustvo i tako ću da ga pamtim.

CSKA je imao sjajnu ekipu, ali je ostao bez trofeja u Rusiji, dok Evroligu nisu igrali, zbog sankcija.

- Istina, kroz celu sezonu smo igrali jako dobro, do polufinala kada smo ispali od Lokomotive. Moskva je savršen grad, ima toliko toga da se vidi i obiđe. Imao sam logističku podršku Nikole Milutinova koji je tamo bio tri godine, tako da sam bio tu samo da ga pratim. Brzo je prošlo vreme, dosta smo se zanimali. CSKA je top klub, sjajna organizacija, dobri ljudi u klubu, sve je bilo super.

Što se tiče reprezentacije, pred put u Manilu, bilo je mnogo onih koji nisu verovali, ali su se Orlovi vratili sa srebrom.

- Slažem se da veliki broj ljudi nije verovao da ćemo uspeti. Otišla je drugačija grupa igrača, dosta njih je nedostajalo. Mi smo u tajnosti, radili, trenirali i držali se zajedno. Nekako je to otišlo do kraja i rezultata koji smo postigli. Drago mi je što sam bio deo te ekipe i uvek ću se rado sećati ovog perioda. Bili smo pravi tim, ekipa, savršena energija, ujedinili smo se kao Zvezda i Partizan, kao ovo i ono, napravili smo veliki rezultat. Svi su nas podržavali, digao se hajp koji dugo nije postojao. Veliko iskustvo, posebno nas je ujedinilo ono što se desilo Boriši, svi smo bili na ivici svega... - rekao je košarkaš Crvene zvezde, pa nastavio o Simaniću:

- Filipini su mnogo daleko, mi smo bili tamo, njegovi roditelji u Srbiji, njemu se desilo to što se desilo... Najvažnije je da je sada dobro, da je kod kuće. Napravili smo odličan rezultat, možda toga još nisi ni svestan. Neki iskusniji saigrači kažu da toga ne budeš svestan neko vreme i da to dolazi kasnije. Velika je stvar biti drugi na svetu, jeste nam malo nedostajalo za zlato. Bilo je povreda, Dobrić nam je nedostajao, ali najvažnije je da smo bili pravi tim, da smo uradili nešto veliko i bolje nismo mogli.

Motivacije ne nedostaje - Motivisan sam, svi smo se iz reprezentacije vratili sa posebnom energijom i žarom, verujem da smo svi lakše ušli u sezone zbog toga. U redu, drugi su sistemi, drugi saigrači i treneri, treba neki period prilagođavanja. Ali, dolaziš posebno motivisan i pun samopouzdanja, što je mnogo bitno.

Zadovoljan je Davidovac kako sve u Zvezdi funkcioniše, ali smatra da ima dovoljno prostora za uigravanje i promene.

- Neke igrače znam, sa nekima sam igrao u klubu ili reprezentaciji... Trenera sam sad upoznao, još ulazimo u priču. Ekipa je odlična, dosta novih i iskusnih igrača koji su na evroligaškoj sceni dugi niz godina. Svi ih dobro znaju. Dolazili smo svi u etapama, dugo nismo uradili trening svi zajedno. Najbitnije je da se ne diže hajp, da se ne priča kako je ovo najbolja ekipa na svetu, za to treba vremena... Treba da budemo pozitivni, da radimo i ćutimo, da idemo korak po korak dok se ne uigramo. Najbitnije da budemo najbolji kada se bude odlučivala sezona - rekao je iskusni košarkaš i na kraju dodao da ne oseća pritisak zbog povratka pred Delije:

- Gledajte, ja sam već bio deo svega toga... Išao sam na utakmice i pre nego što sam igrao u Zvezdi, pa sam osetio atmosferu i sve ostalo. Kada sam postao igrač Zvezde nije više bilo hajpa. Na utakmice dolazim fokusiran i spreman na ono što me čeka. Možda s te strane deluje da me ne dotiče, a inače sam samo fokusiran više i to je to - istakao je Davidovac.