Partizan se hitno oglasio povodom ulaznica: Navijači, odmah prijavite nepravilnosti - Problemi će biti rešeni do sledećeg meča!

Izgleda da je bilo problema sa ulaznicama na utakmici Partizan-Barselona, zato što su se crno-beli oglasili saopštenjem tim povodom dan posle meča.

Šampion Jadrana rekao je da je sazvao hitan sastanak sa tiketing partnerima, sa kojim radi na kartama, i utvrđeno je da je bilo ljudskih, ali i sistemskih propusta:

- Nakon što su na sinoćnoj utakmici uočene nove sistemske greške u izdavanju sezonskih i dnevnih karata, KK Partizanje hitno sazvao sastanak sa tiketing provajderima Efinity i Fancee. Presekom stanja, utvrđene su greške izazvane nizom objektivnih okolnosti, ali i ljudskim faktorom prilikom manuelnog formiranja nove baze, što je bilo iznuđeno rešenje usled izostanka predaje starih podataka od strane starog tiketing partnera. U želji da unapredi poslovanje u oblasti tiketinga, osluškujući pritužbe na stari sistem, odnosno želje i potrebe navijača, Klub je ovog leta angažovao dva renomirana tiketing provajdera. Ipak, usled opisanih okolnosti, sistem je u početku rada pokazao određene manjkavosti koje po hitnom zahtevu kluba moraju biti otklonjene do naredne utakmice na domaćem terenu.

Prvi korak u rešavanju problema jeste da svi navijači koji su prijavili problem sa duplim sezonskim ili dnevnim kartama moraju biti kontaktirani od strane tiketing provajdera do četvrtka u 20 časova. Ukoliko navijači svoj problem sa ulaznicama do sada nisu prijavili, to mogu učiniti odmah putem brojeva telefona 061 318 0361 i 061 318 0360 danas do 20 časova i sutra od 09 do 20 časova. Pre poziva, molimo sve navijače da pripreme lične podatke i podatke o ulaznicama sa kojima imaju problem.

KK Partizan apeluje na strpljenje navijača i izvinjava se svima na neprijatnosti u ime Kluba i dve partnerske kuće koje za potrebe kluba obavljaju prodaju ulaznica.

Sa druge strane, KK Partizan od tiketing partnera zahteva hitno rešenje nastalog problema.

Klub izražava uverenje da će svi nedostaci biti otklonjeni do naredne utakmice koju crno-beli igraju na domaćem terenu – navodi se u saopštenju crno-belih.

Partizan je otputovao u Atinu na meč sa Olimpijakosom u Evroligi.