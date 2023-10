BOLAN PORAZ ZVEZDE! Monako slavio u Beogradu! Bolna završnica za crveno-bele!

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Monaka u utakmici 3. kola Evrolige rezultatom 82:76 (14:23, 24:21, 26:19, 18:13).

Bio je ovo drugi poraz ekipe Duška Ivanovića i prva pobeda tima Saše Obradovića.

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Dijalo postiže trojku 53..6 sekundi pre kraja - 72:79.

39. minut - Braun je precizan - 72:76.

38. minut - Giedraitis je sa linije penala precizan za 72:74. Njegovih 20 poena.

37. minut - Džejms pogađa za dva - 70:74.

36. minut - Okobo pogađa trojku, Monako ponovo vodi - 70:71. Braun je polovičan sa penala - 70:72.

35. minut - Motiejunas je precizan za dva - 70:68.

34. minut - Nedović pogađa za tri, Arena je na nogama - 70:66.

33. minut - Hanga iz ugla postiže trojku, vodi Zvezda - 67:66.

32. minut - Nedović je polovičan sa penala - 64:66.

31. minut - Dijalo otvara poslednju četvrtinu dvojkom - 63:66.

3. ČETVRTINA

30. minut - Teodosić smanjuje na 63:64.

29. minut - Bolomboj pogađa pod prekršajem - 60:62. Pogađa i dodatno bacanje, njegovih devet poena - 61:62. Hol ponovo zakucava - 61:64.

28. minut - Džejms precizan za dva - 56:60. Nedović vraća flouterom dvojku - 58:60. Hol koristi alej-up sa Džejmsom - 58:62.

27. minut - Motijunas je u "ofsajdu", polaže za 53:56. Nalet Monaka, Džejms pogađa za dva, njegov 14. poen - 53:58. Teodosić preko ruke pogađa za tri - 56:58. Njegova prva trojka na utakmici.

26. minut - Kemba Voker je fauliran u kontri. Siguran je oba puta sa penala - 53:54.

25. minut - Nejpir za 50:49. Rezultatska klackalica. Loša vest za crveno-bele, Simonović je zaradio četvrtu ličnu grešku. I to u trenutku kada je Okobo postigao dva poena. Dodatno bacanje je iskoristio - 50:52. Davidovac postiže trojku iz ćoška - 53:52.

23. minut - Braun ponovo precizan, Monako je u naletu 7:0, a Ivanović traži tajm-aut - 44:45. Simonović prekida post posle ofanzivnog skoka - 46:45.

22. minut - Braun pogađa dugu dvojku - 44:43.

21. minut - Monako trojkom otvara drugo poluvreme, Okobo je precizan - 44:41. Nejpir, Giedraitis, Hanga, Simonović i Tobi su počeli drugo poluvreme.

2. ČETVRTINA

Giedraitis je sa 18 poena najefikasniji u Zvezdinom timu. Nedović ga prati sa devet poena. Bolomboj je upisao šest, a Nejpier pet poena.

U timu Monaka Majk Džejms je postigao 12 poena, Dijalo i Utara po šest.

Crveno-beli su sveli Monako na svega 12 skokova, pet manje. Glavna razlika je u ofanzivnim skokovima, gde domaći tim ima osam skokova.

Tim Duška Ivanovića ima dve osvojene lopte više (7-5) i tri izgubljene lopte manje (7-10).

20. minut - Nedović u tranziciji postiže trojku - 42:38. Bolomboj u kontri zakucava - 44:38. Pet poena domaćina u svega nekoliko sekundi.

19. minut - Korneli za brzih 5:0 francuskog tima - 37:38. Ivanović traži tajm-aut. Bolomboj je fauliran za slobodna bacanja. Pogodio je oba - 39:38.

18. minut - Simonović iz drugog napada poentira - 35:33. Giedraitis je u kontri poentirao, Zvezda je ponovo u ritmu - 37:33. Tajm-aut za Obradovića. Utara kažnjava Zvezdinu odbranu trojkom - 37:36.

17. minut - Giedraitis sa linije bacanja donosi izjednačenje Zvezdi - 31:31. Hol zakucava - 31:33. Bolomboj snažnim zakucavanjem pogađa svoje prve poene - 33:33.

16. minut - Kuatara posle tajm-auta postiže novu trojku kojom Monako stiže do izjednačenja - 29:29. Teodosić je napravio nesportsku ličnu grešku posle izgubljene lopte, a Dijalo je sa penala doneo svom timu vođstvo - 29:31.

15. minut - Dijalo pogađa svoj četvrti poen - 27:23. nedović ulazi u prodor i poentira, njegovih šest poena - 29:23. Džejms je ušao u ritam, njegova treća trojka - 29:26.

14. minut - Majk Džejms pogađa trojku - 25:21. Mitrović pogađa svoje prve poene - 27:21.

13. minut - Nedović je precizan sa linije slobodnih bacanja - 25:16. Hol smanjuje na 25:18.

11. minut - Džon Braun se upisao u strelce - 23:16.

1. ČETVRTINA

8. minut - I ponovo Giedraitis, njegova četvrta trojka - 16:14.

7. minut - Giedraitis pogađa čudesnu trojku, treću svoju - 13:11. Korneli vraća trojku - 13:14.

6. minut - Dijalo postiže dva poena - 7:11. Giedraitis postiže svoju drugu trojku - 10:11.

5. minut - Giedraitis koristi kontru - 7:6. Njegovih pet poena. Džejms sa velike daljine pogađa trojku od tablu - 7:9.

4. minut - Laki poeni Okoboa - 5:6.

3. minut - Hanga je postigao prve poene za crveno-bele - 2:4. Prvo vođstvo domaćina, Giedraitis pogađa prvu trojku - 5:4.

2. minut - Prvi problem za crveno-bele, Marko Simonović je već posle 80 sekundi zaradio dve lične greške. Promašio je Motiejunas prvo slobodno bacanje, a pogodio drugo - 0:1. Majk Džejms postiže prvu trojku na utakmici - 0:4.

1. minut - Po dva promašena napada na obe strane.

Crvena zvezda će u utakmicu ući bez kapitena branka Lazića, kao i Ognjena Kuzmića i Jaga Dos Santosa. Prvi put ove sezone u timu za Evroligu je Lazarević. U ekipi Monaka debitovaće glavna zvezda tima Kemba Voker, slavni NBA košarkaš.

CRVENA ZVEZDA - MONAKO Sudije: Saša Pukl, Saulijus Rasis, Luka Kardum CRVENA ZVEZDA: Lazarević, Teodosić, Hanga, Davidovac, Mitrović, Simonović, Nejpir, Tobi, Bolomboj, Ilić, Nedović, Gedraitis. Trener: Duško Ivanović. MONAKO: Okobo, Blosomgejm, Braun, Dialo, Kornelije, Žaite, Voker, Motejunas, Tarpi, Utara, Hol, Džejms. Trener: Saša Obradović.

Košarkaši Crvene zvezde u utakmici 3. kola Evrolige od 20 časova u "Areni" dočekuju Monako.

Trener košarkaša Crvene zvezde Duško Ivanović rekao je da će u predstojećoj utakmici Evrolige protiv Monaka ključno biti strpljenje njegove ekipe, i u odbrani i u napadu.

"Svaka utakmica Evrolige je bitna, naročito ova, nakon poraza u Kaunasu. Biće teško, protiv odlične ekipe koja je prema svim prognozama pre početka važila za favorita da ide na fajnal-for, koja ima izvanredan kvalitet. Nisu počeli baš dobro, ali zato će biti još opasniji", rekao je Ivanović.

Crveno-beli su u prva dva kola upisali pobedu i poraz, dok Monako ima dva poraza.

"Moramo da budemo fokusirani i spremni za težak meč i verovatno 40 minuta ujednačene igre. Sigurno će igrati koncentrisano i snažno, pa i mi moramo tako. Košarka je sport gde 40 minuta mora da se igra, ne 35 ili 39. Moramo biti spremni, da igramo sa mnogo strpljenja. Monako igra izuzetno čvrsto u odbrani i kvalitetno u napadu. Ključ će biti naše strpljenje u napadu i odbrani", rekao je Ivanović.

Trener Zvezde je napomenuo i da će podrška publike biti izuzetno važna.

"Ta pomoć nam je uvek bila dodatni motiv, kako prošle sezone tako i na dosadašnjim utakmicama, igrači su davali više od sebe. Nadamo se da će i sutra biti tako, jer nam je potrebna", zaključio je Ivanović.

📍 Checking in Starks Arena 🇷🇸 pic.twitter.com/JZiM1VQy31 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) 18. октобар 2023.

Košarkaš Zvezde Adam Hanga je naveo da očekuje tešku utakmicu i naveo da Monako ima ogroman idnividualni kvalitet i igrače koji mogu da rešavaju utakmice jedan na jedan.

"Roster i sastav je ostao gotovo isti, nisu najbolje otvorili sezonu i imaju pritisak da moraju da pobede. To je draž i lepota takmičenja u Evroligi. Svaka utakmica je bitna. Očigledno, za njih je to veoma važna utakmica, kao i za nas", rekao je Hanga.

"Veoma je važno da ne izgubimo dve utakmice zaredom. Naročito, ne smemo izgubiti utakmicu kod kuće, ali smo oduševljeni što ćemo narednu utakmicu igrati kod kuće pred našim navijačima", dodao je on.

