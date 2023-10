'TRUDNICI ISEKLI STOMAK I IZVADILI NEROĐENO DETE' Izraelski košarkaš srpskog porekla: Hamas mi je ubio dvojicu prijatelja

Izraelski košarkaš Ironi Naharija, koji je srpskog porekla, nalazi se u gradu Netanja i govorio je o trenutnoj situaciji u Izraelu i o 13. danu rata u ovoj zemlji.

On je podelio sa gledaocima jutarnjeg programa "Redakcija" kako izgleda život u gradu Netanja u blizini Gaze:

- Тrenutno je situacija takva da su neke prodavnice i supermarketi otvoreni. Ovde smo prilično sigurni, jer gađaju bombama blizu grada Netanje, ali ne i sam grad. Ovo je možda najsigurniji grad, ali ljudi ne idu na posao, škole i obdaništa ne rade. Moramo biti blizu skloništa, jer kada se oglasi sirena imamo minut i 30 sekundi da dođemo do skloništa, to je zato što smo poprilično udaljeni od Gaze - ispričao je Drapić.

Njegova kuća nema sklonište pa kada se oglase sirene, sa ženom i decom ide kod roditelja.

- Moja kuća nema sklonište, tako da kada se sirena oglasi sa ženom i detetom idem kod mojih roditelja, jer oni imaju sklonište. Sigurnije je da budemo tamo, ne želimo da rizikujemo. Zapravo, bili smo tamo mnogo puta. Mi znamo da Hamas obično šalje bombe iz Gaze. Ali, jednu stvar nismo predvideli kada su u subotu ujutru oko pola sedam, pripadnici Hamasa ušli u sva sela blizu Gaze i bacali su bombe, tada su svi morali da sakriju u skloništa - rekao je, ispričavši strahote koje su usledile:

- Kada su se ljudi sakrili, bilo ih je oko hiljadu, oni su ušli unutra i ubijali sve - i decu i žene; neke su kidnapovali. Ubijali su decu ispred njihovih roditelja, trudnoj ženi su isekli stomak i izvukli nerođeno dete iz stomaka. To je užasna stvar. Tada smo shvatili da moramo da uradimo nešto povodom toga, jer ono što je teroristička organizacija Hamas uradila, tako nešto nikad nismo videli - ispričao je Drapić.

Sa bratom je u kontaktu kao i sa prijateljima.

- U kontaktu sam sa bratom, ne često, ali se čujemo. On je tog dana trebao da ide na Kipar sa prijateljima, ali kada su mu poslali slike i kada je video šta se dešava, sve je otkazao. Dobio je poziv od vojske da ide u bazu, jer su morali da idu na jug kako bi zaštitili naše ljude. Kada se čujemo, ne priča puno, jer ne sme da kaže neke informacije. Svaki put kada se čujemo, samo nam kaže da je on dobro, da je sve u redu, da je na sigurnom, da budemo svi zajedno i da se pazimo, i smešno je to što nam uvek kaže da ne brinemo.Kaže i da ćemo mi pobediti, zaštititi naš narod i našu državu - kazao je.

Drapić je siguran da će Izrael pobediti.

- Mislim da ćemo pobediti. Izrael je u specifičnoj situaciji, jer živimo na Bliskom istoku i puno je arapskih država oko nas. Posebno za Izrael je to što smo u ratu svi zajedno. To vam mogu reći i da ljudi koji nisu u vojsci rade mnoge stvari kako bi pomogli, spremni smo za ovo. Mi želimo mir ali ne možemo da ćutimo o stvarima koje su nam uradili, ove užasne stvari, tako da moramo da zaustavimo ovu terorističku organizaciju Hamas, ceo svet mora da zna šta su nam uradili. Moramo vratiti kidnapovane kojih je oko dve hiljade. Mi se sami moramo zaštititi, niko drugi to neće uraditi. Mislim da je tu nešto veliko, mislim da Hamas i Hezbolah rade zajedno sa Iranom. Dali su im novac, ali ne novac za šta im je potreban u Gazi, Hamas je uzeo novac i kupio bombe, oružje i sve, kako bi ubili jevreje, a to ne treba tako da bude - smatra Drapić.

Ispričao je šta se desilo na žurki u toku prvog napada Hamasa.

- Čula se sirena kada je krenuo napad, ali su svi mislili da je to deo predstave, a onda kada su pokušali da pobegnu kolima, Hamas ih je okružio i svako ko je želo da izađe je bio ubijen. Morate da razumete, tamo je bilo obezbeđenja, ali Hamas je došao sa ručnim raketnim bacačima i puškama, tako da obezbeđenje ništa nije moglo da uradi. Dva moja prijatelja su ubijena na toj žurki, a njih nekoliko je uspelo da pobegne, trčali su bez prestanka tri sata kako bi pobegli - prisetio se i dodao:

Prijatelj koga znam je iz Los Andjelesa došao sa ćerkom na žurku. Ovu priču znam dobro jer je njegova ćerka bila pogođena u nogu, i on je trčao ka njoj kako bi je zaštitio i u tom trenutku su ga ubili. To je samo jedna od mnogih priča. Ćerka je preživela, ali je njen otac ubijen.

Kako Drapić ima puno prijatelja iz Srbije, ipak ne planira da ostavlja svoju zemlju.

- Mnogo mojih prijatelja iz Srbije iz Novog Sada, me zovu i moju porodicu da dođemo u Srbiju, ali Izrael je moja zemlja, ovde mi je i porodica, žena, dete roditelji, brat mi je u ratu, tako da, trenutno se osećam dobro, postoje teški dani, ali se trudimo da guramo napred. Ako sam potreban mojoj državi, ostaću ovde jer je ovde budućnost mog sina i Izraela - siguran je Drapić.

