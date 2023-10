JOVIĆ SJAJNO ISKORISTIO MINUTE! Dvocifren učinak mladog Srbina u porazu Majamija! (VIDEO)

Košarkaši Majamija doživeli su poraz u pripremnoj utakmici protiv Hjustona (110:104), uprkos dobroj partiji srpskog reprezentativca Nikole Jovića.

Iskusni stručnjak Erik Spolstra ima sve više poverenja u Jovića. Dobio je mladi as na ovom meču sjajnu minutažu, najveću u timu, i ostavio je dobar utisak. Za 26 minuta igre upisao je 10 poena, tri skoka i jednu asistenciju. Šutirao je iz igre 4/8 (0/3 za tri poena, 4/5 za dva). Posebno pada u oči +/- indeks mladog asa. Naime, dok je Nikola bio na terenu Majami je imao plus od 10 poena.

Nadamo se da će mu Spolstra davati šansu i kad sezona počne, pošto je jasno pokazao da je zaslužuje.

Nikola Jovic being a problem for the Rockets in the paint 😤pic.twitter.com/6PWsJWLmJ9