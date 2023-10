'NE SLUŠAM LJUDE KOJI NISU ŠUTNULI LOPTU U ŽIVOTU' Jokićeve reči odjekuju Amerikom! Srbin brutalnom izjavom ZAPUŠIO USTA hejterima

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić rešio je da jednom za sva vremena zapuši usta brojnim "stručnjacima" koji su pričali na sav glas da njegova igra ne može doneti uspeh Denveru u plej-ofu.

Kada su Nagetsi osvojili NBA titulu, ućutkali su mnoge hejtere koji su koristili svaku priliku da ospore njihove rezultate u regularnom delu sezone. Iako je uzeo dva vezana MVP priznanja i bio u trci za treće, brojni analitičari tvrdili su da Jokićeva igra neće doneti uspeh Denveru u plej-ofu. Grdno su se prevarili!

Ali skromni Somborac nije mario za to - ni najmanje. Mudro je ćutao i onda na terenu pokazao svima da su pogrešili i da MVP titula nije otišlo u prave ruke.

Denver je prvi put u istoriji kluba osvojio šampionsku titulu, a Nikola Jokić je svojim nestvarnim partijama u plej-ofu raspametio čitavu planetu.

U dokumentarnom serijalu NBA "Bring it Home", konačno je rešio da odgovori na kritke brojnih analitičara.

Nikola Jokić: "I don't listen to people who never shot the ball, or averaged less than 5 points in their life. They never touched the floor, they never felt the crowd, they never felt the pressure." 🔥👀 pic.twitter.com/M6WcfJPGz8