CRVENA ZVEZDA NAŠLA NOVOG TRENERA - Grk menja Duška Ivanovića?

Grčki trener Joanis Sferopulos preuzeće Crvenu zvezdu posle rastanka sa Duškom Ivanovićem, prenosi Telegraf.

Sferopulos je bio bez angažmana od prošle godine, kada je završio četvorogodišnju saradnju sa Makabijem iz Tel Aviva.

Tokom karijere je radio kao asistent u Apolonu, PAOK-u, Olimpijakosu, Kolososu, CSKA iz Moskve, kao i Hjuston Roketsima u NBA. Od 2012. do 2014. godine je vodio Panionios, a potom četiri godine Olimpijakos. Od 2018. do 2022. godine je bio na čelu Makabija iz Tel Aviva.

Ioannis Sfairopoulos emerges as one of the candidate to replace Dusko Ivanovic 😯



Good choice for Crvena Zvezda? 👀 pic.twitter.com/2ZS4RZdx63