REKAO SAMO JEDNO! Legendarni hrvatski stručnjak dao SUROVU analizu derbija! Da li je ovo glavni UZROK PORAZA Crvene zvezde?

Košarkaši Partizana uspeli su da savladaju Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom večitom derbiju odigranom u okviru Evrolige rezultatom 88:86.

Crno-bele je do velikog preokreta i trijumfa nosio Aleksa Avramović, te je on definitivno bio i heroj ove utakmice. Mnogi navijači Zvezde i košarkaški stručnjaci analiziraju igru crveno-belih i traže razlog zbog kog je tim sa Malog Kalemegdana izgubio ovaj meč, a svoje mišljenje izneo je i legendarni hrvatski stručnjak Aleksandar Aco Petrović.

- Postoji hiljadu načina da analizirate svaku utakmicu. Tako i jučerašnji derbi Partizan - Zvezda. Jedan od tih načina je i podatak da je Jago izašao na plus devet svoje ekipe na 07:30 do kraja, a vratio se na 01:07 do kraja, kada je njegov tim gubio sa tri poena razlike - istakao je on.

Dakle, Petrović kao glavni problem vidi to što Brazilca nije bilo na terenu kada se meč lomio i videćemo da li će grčki stručnjak na klupi Zvezde, Janis Sferopulos, za naredni derbi koji je na programu već u ponedeljak u okviru ABA lige rešiti da da više prostora Jagu Dos Santosu.