'SVESNI SMO DA NAS OČEKUJE POTPUNO DRUGAČIJA UTAKMICA' Sferopulos pred utakmicu sa Partizanom: Daćemo sve od sebe

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra Partizanu, u utakmici petog kola ABA lige.

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je danas da će predstojeći derbi sa Partizanom u ABA ligi biti potpuno drugačiji od onog koji su isti rivali odigrali u Evroligi.

"Drugi put u četiri dana očekuje nas utakmica sa istom protivnikom. Svesni smo da nas očekuje potpuno drugačija utakmica od prethodne. Iz nje treba da izvučemo zaključke. Ovo je ABA liga koja nam je jako važna. Daćemo sve od sebe jer nam je i ova utakmica jako važna", rekao je trener crveno-belih, a prenosi klub.

To će biti drugo gostovanje crveno-belih na istom mestu u razmaku od samo od četiri dana, nakon što je Partizan u četvrtak slavio u Evroligi sa 88:86.

"Pred nama je još jedna utakmica sa Partizanom, druga u kratkom periodu. Ovo je potpuno druga priča i drugo takmičenje ali cilj ostaje isti", rekao je košarkaš Zvezde Dejan Davidovac.

"Pokušaćemo da izvučemo neke pouke iz prethodne, da ponovimo stvari koje su bile dobre, da korigujemo neke stvari i da dođemo do cilja, a to je pobeda koja bi nam mnogo značila", dodao je on.

Crveno-beli ovaj meč dočekuju sa četiri pobede u regionalnom takmičenju, dok Partizan ima skor 3/1.

Utakmica petog kola ABA lige između Partizana i Crvene zvezde igra se sutra od 20.00 u Beogradskoj areni.

