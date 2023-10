Jedan od najboljih košarkaških trenera svih vremena Dušan Duda Ivković rođen je na današnji dan 1943. godine u Beogradu.

Ivković je celu igračku karijeru od 1958. do 1968. godine proveo u Radničkom sa Crvenog krsta, dok je trenerski posao obavljao širom Evrope. Prvi seniorski posao, posle trenerskog debija u mlađim kategorijama Radničkog, mu je bio u Partizanu, a trenirao je između ostalih Aris, Šibenik, Vojvodinu, PAOK, Olimpijakos, AEK, CSKA, Dinamo iz Moskve, Efes...

Sa reprezentacijom naše zemlje je osvojio tri zlata (1989, 1991, 1995) i srebro (2009) na Evropskim prvenstvima, zlato (1990) na Svetskom prvenstvu, srebro (1988) na Olimpijskim igrama, kao i zlato na Univerzijadi (1987).

I dok je sportska karijera omiljenog Dude manje-više poznata, javnost dugo nije znala da je on rođak verovatno najslavnijeg srpskog naučnika ikada.

Dušan Duda Ivković je dugo krio da je rođak Nikole Tesle.

Tačnije, njegov unuk. Dudin pradeda i Teslina majka su bili rođeni brat i sestra, ali legendarni stručnjak nije želeo da to previše ističe.

Međutim, kada se za to saznalo, Ivković je morao da govori o toj temi.

"Zašto o tome nerado govorim? Mislim da je ružno i nepristojno da jednog takvog genija bilo ko po bilo kojoj osnovi svojata. Mislim da to nije u redu. Prvi put sam o tome progovorio u Grčkoj, godinama me bilo sramota da to pominjem", rekao je jednom prilikom Ivković.

Ivković je otkrio detalje o Teslinom zlatnom dukatu i pismu.

"Jednom su me namestili u neki televizijski žiri kad ulazi Dejan Tomašević sa gradonačelnikom Radojičićem i daje mi dukat. O čemu se radi? Nikola Tesla po majčinoj liniji Mandića meni zaista dođe deda. Otac moje bake Olge, dakle moj pradeda Trivun i Teslina majka Đuka su bili rođeni brat i sestra. U njegovom muzeju u Beogradu stoji pismo moje bake Olge koje šalje Tesli u Ameriku, tražeći pomoć za svog sina i mog ujaka. U njemu stoji: Dragi brate, molim te moj Milenko je isti ti i on će da studira elektrotehniku kao ti... Tražila je pomoć, bila su to teška vremena tridesetih godina prošlog veka i Tesla je vodio računa o njima“, rekao je Duda i dodao:

"Kad su se rađale moje dve sestre i moj brat, Tesla ih je darovao zlatnim dukatima, jedini ga ja nisam dobio jer sam rođen u oktobru 1943, a Tesla je umro na Božić te godine", rekao je Dušan Ivković.

Proslavljeni košarkaški trener Dušan Ivković preminuo je pre dve godine u Beogradu.

