JOKIĆ PATOSIRAO AMERIKANCA! Naslonio se na Srbina, pa završio na parketu! Lekari mu ukazivali pomoć! (VIDEO)

Posle žestokog duela u reketu sa Nikolom Jokićem, mladi američki centar završio je na parketu...

Maestralni srpski košarkaš Nikola Jokić vodio je Denver do novog trijumfa u sezoni.

Nagetsi su više nego ubedljivo savladali Oklahomu 128:95 i tako ostali neporaženi na Zapadu.

Ubedljivo najbolji akter meča bio je nezaustavljivi Nikola Jokić koji je utakmicu završio sa 28 poena, 14 skokova i pet asistencija.

Bilo je jasno kao dan da mladi centar Oklahome Čet Holmgren ne može da parira Srbinu. Silno se trudio ovaj talentovani košarkaš da zaustavi Nikolu, ali jednostavno nije imao snage za to.

Posebnu pažnju privukla je jedna situacija iz treće deonice meča, kada je Čet nakon duela sa Jokićem završio na parketu.

Jokić se sjajno pozicionirao u reketu i prilikom prijema lopte laktom udario mladog košarkaša Oklahome koji je istog momenta završio na parketu. Sudije su odmah dosudile prekršaj u napadu.

Holmgren dugo nije mogao da ustane sa parketa, ušao je lekarski tim kako bi mu ukazali pomoć, a sudije su rešile da gledaju snimak da provere da li je zaista bio običan faul. Na kraju su potvrdili prvobitnu odluku.

Pogledajte ovu situacju:

The Nikola Jokic vs Chet Holmgren matchup is getting bloody pic.twitter.com/LbU72I8wGT