ČUVAJTE SE SRBIJE! Još jedna velika zvezda potvrdila da će igrati na Olimpijskim igrama

Svetislav Pešić trlja ruke. Posle Nikole Jokića i Vasilija Micića još jedna velika zvezda je potvrdila da će igrati za Srbiju na Olimpijskim igrama u Parizu.

Reč je o Bogdanu Bogdanoviću, kapitenu Srbije i beku Atlante. Naime, posle fenomenalne partije protiv Milvokija, Bogdanović je u razgovoru sa Aleksandrom Žigićem, za RTS izneo svoje utiske sa Mundobasketa, ali je i govorio o Olimpijskim igrama.

- Bilo je lepo, tek će to kroz vreme dobiti na značaju. Lepo leto iza mene, dobra žrtva, imali smo taj peh sa Borišom, ostao je živ, to je najvažnije, nije bilo nekih većih povreda ostalih igrača, vratili smo se zdravi i to je ono što je najbitnije. Mislim da je bila dobra hemija, dobro druženje - istakao je kapiten Srbije.

Javljali su se i Nikola i ostali tokom prvenstva.

- Javljao se. Gledao je, pratio je, navijao. Javljao se i on i svi ostali, i Vasa i bivši, i sadašnji.

Potom, Bogdan je potvrdio svoje učešće na Olimpijskim igrama, što su nedavno uradili Nikola Jokić i Vasilije Micić, pa će selektor Svetislav Pešić imati slatke muke prvo da izabere 12 najboljih, a onda i sastavi petorku koja će se ravnopravno nositi sa "drim-timom".

- Ako me zdravlje posluži, idem. Iskreno nismo još pričali, malo smo pričali to sa Takijem (Dragan Tarlać, direktor reprezentacije) i Karijem (Svetislav Pešić, selektor), ovako preko poruka. Možda sa nekim saigračima, čisto ono da vidimo gde smo, šta smo, da se čujemo, dopisivanje neko i to je to. Ništa sad, daleko je to - rekao je kapiten reprezentacije Srbije.

