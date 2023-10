BOGDANOVIĆ OTKRIO DA LI ĆE IGRATI NA OLIMPIJSKIM IGRAMA - Odgovorio na pitanje koje zanima celu Srbiju

Atlanta Hoksi ubedljivo su savladali na gostovanju moćne Milvoki Bakse (127:110), a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović bio je jedan od najboljih aktera ovog meča.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tre Jang sa 20 poena i 11 asistencija. Sjajno ga je pratio kapiten naše reprezentacije Bogdan Bogdanović koji je meč završio sa 17 postignutih poena i šest asistencija. Odlično je Bogi šutirao na ovom meču, ubacio je četiri trojke iz sedam pokušaja uz šut iz igre 6/10.

A onda, nakon meča Bogdanović je rekao ono što svaki navijač u Srbiji želi da čuje. Naime, proslavljeni as je rekao da će biti deo reprezentacije za Olimpijske igre naredne godine ukoliko ga zdravlje posluži.

"Ako me zdravlje posluži idem", rekao je Bogdanović za Javni servis i dodao:

"Iskreno nismo još pričali, malo smo pričali to sa Takijem (Dragan Tarlać, direktor reprezentacije) i Karijem (Svetislav Pešić, selektor), ovako preko poruka. Možda sa nekim saigračima, čisto ono da vidimo gde smo, šta smo, da se čujemo, dopisivanje neko i to je to. Ništa sad, daleko je to", dodao je kapiten reprezentacije Srbije.

Osvrnuo se Bogdan na Svetsko prvenstvo u Manili.

"Bilo je lepo, tek će to kroz vreme dobiti na značaju. Lepo leto iza mene, dobra žrtva, imali smo taj peh sa Borišom, ostao je živ, to je najvažnije, nije bilo nekih većih povreda ostalih igrača, vratili smo se zdravi i to je ono što je najbitnije. Mislim da je bila dobra hemija, dobro druženje".