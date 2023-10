AMERI GLEDAJU I NE VERUJU: Nikola Jokić stigao Lebrona Džejmsa, samo su tri igrača ispred njega

Kakva je Srbin sila. Naime, Nikola Jokić je već dobio prvo individualno priznanje za odlične partije u prva tri meča, u kojima je vodio svoj tim do pobeda, nagrađen je zvanjem najboljeg igrača Zapadne konferencije za mesec oktobar.

To je bio dodatni motiv Jokiću uoči duela sa Jutom, u kojem je ponovo bio najefikasniji igrač svog tima. Drugi put ove sezone ostvario je tripl-dabl: 27 poena, 10 skokova, 11 asistencija i nastavio sjajan prosek iz prethodne tri utakmice (26.3p, 13sk, 7.7as). Pobedom 110:102 Nagetsi su zadržali maksimalan učinak u pohodu na odbranu titule.

Još jednim tripl-dablom Nikola Jokić se izjednačio na četvrtom mestu večite liste sa Lebronom Džejmsom i Džejsonom Kidom. Sva trojica su na 107, a deleko ispred su Medžik Džonson sa 138, Oskar Robertson sa 181 i Rasel Vestbruk sa 198.

Mora se istaći da je Jokić do svoje brojke stigao sa ubedljivo najmanje odigranih utakmica u odnosu na konkurente: 600. Lebron je svoj učinak ostvario u 1.424 nastupa, a Kid u 1.391. Medžik je imao 906 utakmica, Robertson 1.040. a Vestbruk, koji je takođe i dalje aktivan, 1.097.

Što se tiče same utakmice, Nagetsi su suvereno došli do trijumfa protiv Džeza, kontrolisali su rezultat tokom cele utakmice - već u prvoj deonici stekli su dvocifrenu prednost i nisu je ispuštali do kraja.

Gosti u u poslednjoj četvrtini u dva navrata prilazili na minus pet, ali su Nagetsi u svakom trenutku imali spreman odgovor, predvođeni sjajnim Jokićem i na kraju su došli do novog trijufa, bez poraza u novoj sezoni.

Pored Jokića, u ekipi Majkla Melouna istakli su se Aron Gordon sa 21 poenom i Džamal Mari sa 18 poena i 14 asistencija, dok je u ekipi Jute Lauri Markanen ubacio ubacio 27 poena i 14 skokova.

Denver je prvi na tabeli Zapadne konkurencije sa maksimalnim učinkom 4-0, dok je Juta na 13. poziciji sa skorom 1-3.

Autor: