Filadelfija trejdovala Filipa Petruševa posle samo jednog meča!

Detalji trejda Džejmsa Hardena objavljeni su samo nekoliko desetina minuta nako saznanja Adrijana Vojnarovskog, a interesantno je da je u njega uključen i Filip Petrušev koji će preći u Los Anđeles Kliperse!

Pouzdani novinar ESPN-a navodi da će sa "Bradom" u novu sredinu otići i srpski centar kao i Pi Džej Taker, dok će u suprotnom pravcu krenuti Markus Moris, Nik Batum, Robert Kovington i Kej Džej Martin.

U trejd su uključeni i pikovi na Draftu tokom narednih godina, kao i Deni Grin, koji je morao da bude otpušten kako bi se oslobodilo jedno mesto u timu Seventisiksersa.

Petrušev je za Filu debitovao u noći između nedelje i ponedeljka i za tri minuta protiv TrejlBlejzersa uhvatio skok. Ispostaviće se i da je to poslednji meč u dresu ove franšize.

The Sixers are acquiring Marcus Morris, Nic Batum, Robert Covington, KJ Martin, multiple draft picks and a pick swap for James Harden, PJ Tucker and Filip Petrusev, sources tell ESPN. https://t.co/fSOkgO5xd3