Sprema se velika promena u Zvezdi posle 2 poraza od Partizana: Stižu nova pojačanja, odlaze trojica

Košarkaši Crvene zvezde su u samo mesec dana prošli strmoglavi put od ambicija za plasman na fajnal-for Evrolige, pa sve do smene trenera i dva poraza u derbijima za samo pet dana. Čak i košarkaški laici su svesni - nešto ne štima na Malom Kalemegdanu ovih dana, a spremne su i promene u ovom klubu.

Kao na traci su ovog leta stizala pojačanja u klub, jasno nagoveštavajući da se spremaju velike stvari i velike ambicije, podstaknute uspehom i Partizana iz prethodne sezone. Za razliku od prethodnih sezona, sada je u Zvezdi veoma brzo sklopljen kostur rostera, a sve je to trebalo da se utegne pod dirigentskom palicom Duška Ivanovića.

Iako su se često pominjali sukobi na relaciji trener - igrač, makar direktno nikada nije potvrđeno da ih je bilo, a da je zarad nekog mira u kući doveden novi trener, kome je u ruke uručeno vrelo kestenje pred dva derbija, sa timom koji ne odgovara njegovom stilu igre, njegovoj filozofiji, što je i sam Sferopulos isticao u nekoliko navrata.

Mesec dana je prošlo, a Zvezda je od ekipe koja želi "fajnal for", dospela na samo dno Evrolige, dok joj je i poraz u derbiju u ABA ligi doneo i gubitak prednosti u odnosu na Partizan, makar trenutno.

Dosta je bilo vegana, Zvezdi je potrebno "meso"

Evidentno je bilo još u Kaunasu protiv Žalgirisa da će Zvezda imati dosta problema, iako je u klub stigao rekordan broj centara, čak četiri, uz ostanak Kuzmića, da ponovo fali "meso" pod košem i zaštitnik obruča.

Majk Tobi, slovenački reprezentativac meke ruke, očigledno nije uspeo da prikaže ni delić partija koje je imao u Španiji, da li je u pitajnu drugačija klima, drugačije zamisli trenera ili nešto treće? Jednostavno, Tobi ne liči na sebe i po svemu prikazanom, trenutno je najslabija karika u timu Janisa Sferopulosa i ne bi bilo iznenađenje da poput mnogih u prošlosti u ranoj fazi sezone završi saradnju sa Zvezdom.

Sve ono što je trebalo on da bude, pokazuje Džoel Bolomboj, gde su derbiji pokazali da je izrastao u prvog centra, iako je doveden kao treći tek.

Kroz medije se sve više pominje interesovanje usmereno ka Kemu Birču, još jednom centru, takozvanom "zaštitniku obruča", koji je pod Sferopulosovom dirigentskom palicom bio i defanzivni igrač godine u Grčkoj. Birč je ostao bez NBA angažmana, a trenutno traži klub, te bi Zvezda mogla da pokuša da ga privoli u svoje redove, dok još nije kasno.

Ali, to nije sve, jer ne bi bilo iznenađenje da Zvezda dovede i novu četvorku.

Promene na centarskim pozicijama mogli bi da utiču i na sudbinu Ognjena Kuzmića i Dalibora Ilića, koji bi mogli da odu na pozajmice, jer ih novi trener ne vidi u koncepciji tima, a to dokazuje i mizerna minutaža Kuzmića u dva derbija, dok Ilić nije dobio ni minut u ova dva meča.

Međutim, nije jedini problem centar u Zvezdi, ono što se videlo u ova dva derbija, jeste i nedostatak bekova. Zvezda je protiv Partizana odigrala bez svoja tri, jedina tri beka - Nemanje Nedovića, Branka Lazića i Adama Hange.

Nedović kao jedan od najboljih napadača Zvezde, dok su dvojica defanzivno orjentisani, odmah se video i taj nedostatak, što samo produbljuje pitanje - kako će Zvezda igrati Sferopulosovu odbranu, bez igrača koji su za to i dovedeni?

Samim tim, kako saznajemo, uskoro u klubu treba očekivati i novu akviziciju na poziciji beka, koja bi trebalo da reši probleme kada nema Nedovića u napadu, ali i da zakrpi sve u odbrani, kada se na terenu nađu igrači koji nisu preterano aktivni u toj sferi igre (Teodosić i Nejpir).

Takođe, dosta veliki problem je viđen u selekciji, kada je reč o poziciji četvorke, gde je tokom leta stigao Marko Simonović, koji je više petica nego četvorka, ali koji se ne snalazi u timu.

Pored njega, vratio se i Dejan Davidovac, koji očigledno ne može baš da se pronađe bez Ognjena Dobrića, koji je činio njegov "dajnamik duo". Bez njih na poziciji četiri, Zvezda i nema više opcija, izuzev "fantoma" Nemanje Bjelice, koji je u klubu, makar zvanično, ali koji se i ne pojavljuje na treninzima. Za koga verovatno niko i ne zna gde se trenutno nalazi.

To samo otvara pitanje i da li Zvezda može da pronađe nekog novog "Kvinsija Milera", koji će okrenuti sezonu, jer i na ovoj poziciji izuzetno škripi. Pokriva Rokas Giedraitis to koliko može, ali se i on ne snalazi baš u ovakvoj postavci.

Kada se podvuče crta, a kako se može i načuti sa Malog Kalemegdana, Zvezda je spremna da napravi "rebilding", da pokrpi sve rupe u timu i da pokuša da nadomesti sve ono što je "prosuto" u ovih mesec dana. Naravno, nije ovo prvi put da se dešavaju slične stvari u klubu, jer je i prethodnih sezona viđen dosta slabiji početak godine, a a poslednji primer je i prethodna sezona, kada je Zvezda kasnije dovela Luku Vildozu i Fakunda Kampaca.

Odrađen je NBA "kat", te će i sportski sektor Zvezde morati da gleda užurbano "preko bare", ako ne misli da još jednu sezonu baci niz vodu.

Košarka se ne može igrati bez plejmejkera, ali i bez odbrane

Doselekcija jeste jedan problem ekipe, ali verovatno nije najveći. Moraće Janis Sferopulos da još jednom pokaže svoj temperament, da još jednom zasuče rukave i da malo "prevaspita" svoje igrače, kao što je to radio u Olimpijakosu i Makabiju.

Sferopulos kao neko ko želi da bude "alfa" u timu, ima pred sobom jedan veliki zadatak - a to je da pritegne Šabaza Nejpira i Miloša Teodosića, ukoliko misli da nešto napravi.

Košarka je sport gde sve zavisi od plejmejkera, organizatora igre, bez njega, sve se ruši kao kula od karata. Zvezda u svojim redovima trenutno ima tri plejmejkera, Šabaza Nejpira, jednog od najboljih igrača Evrolige iz prošle sezone, Miloša Teodosića o kom ne treba trošiti reči, kao i mladog Jaga.

Ipak, igra Zvezde se u dosta navrata svodi na "hrkljuš" i individualne kvalitete, dok izostaje kreacija.

Šabaz je odigrao tek jednu dobru utakmicu u Evroligi, onu protiv Asvela, dok je nakon toga više igrao za sebe, za statistiku i za takozvani "šoutajm". Nonšalancija u odbrani, soliranje u napadu... Nisu stvari koje bi smele da se dopuštaju jednom igraču u timu koji pretenduje za vrh Evrope.

Koliko je bio nezainteresovan za odbranu, govori i to da je Ognjen Jaramaz preko njega postigao 14 poena u večitom derbiju u Evroligi, iako je pre toga postigao tačno nula poena u Evroligi, kao i to da je trojka Alekse Avramovića došla preko njega, u istom tom derbiju, gde čak nije digao ni ruku.

Dao je sebi taj luksuz, Sferopulos ga je istrpeo, ali, pitanje je - dokle će ga trpeti, jer je sigurno da Šabaz nije došao u Beograd da se bavi rekreativnom košarkom?

Radna etika je tu, teretana posle svake utakmice i rad na sebi, ali, potrebno je sve to preneti na teren.

Osim njega, Teodosić je igrao dobro, iako ponekad i on ode u krajnost sa željom da reši sve. Sa željom da pokaže zašto je jedan od najboljih igrača iz Srbije u 21. veku. Međutim, kod njega se može videti i napredak u odbrani, te i nije toliki problem kao gorepomenuti Nejpir.

Na kraju, tu je i Jago, koji dobija sve više šanse, očigledno zaslužujući to poverenje od Sferopulosa, a koristi ga i na krajnje korektan način, kada je u pitanju razigravanje svojih saigrača.