BASKETAŠI SRBIJE IDU NA OLIMPIJSKE IGRE! Fantastična vest - FIBA sve potvrdila

Reprezentacije Srbije u basketu 3x3, biće deo Olimpijskih igara u Parizu koje se održavaju 2024. godine, objavila je FIBA.

Naša reprezentacije je ove godine postala prvak sveta, ali je svoje učešće na Olimpijskim igrama pronašla kao trenutno vodeća na svetskoj rang listi, pošto pobednik SP ne dobija za to i vizu za OI.

🇷🇸 SERBIA, see you at the #Paris2024 Olympics 😎👋@kssrbije @OKSrbije pic.twitter.com/d7RC610yIk