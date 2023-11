Petrušev dobio novi klub u NBA ligi: Klipersi ga doveli, poželeli dobrodošlicu, pa ga trejdovali za pare!

Srpski košarkaš, Filip Petrušev, ima novi klub u NBA ligi! Nakon manje od 24 sata i nakon što je stigao u LA Kliperse, on će imati i novi klub u NBA ligi, pošto je klub iz grada Anđela odlučio da ga trejduje i to za novac u Sakramento!

Filip Petrušev je letos stigao u Filadelfiju, ali je odmah otišao na Mundobasket sa reprenzetacijom Srbije, dok je igrao u NBA Letnjoj ligi za ovu ekipu.

Međutim, odigrao je tek tri minuta za ekipu Filadelfije u predsezoni, koja ga je potom poslala u LA Kliperse zajedno sa Džejmsom Hardenom. Ipak, odlučili su Kliperse i odmah da ga proslede dalje, te će sada dobiti novac u zamenu za njega, prenosi Adrijan Vojnaroski.

The Clippers are trading center Filip Petrusev and cash to the Kings, sources tell ESPN. Petrusev arrived from Philadelphia in the James Harden deal and Kings will get a chance to evaluate the 23-year-old and see if he has a future there.