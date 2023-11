GEST KOŠARKAŠA ZVEZDE ODUŠEVIO SRBIJU: Video snimak dečaka kako plače zbog njegove trojke, pa odlučio da ga potraži i to nije sve...

Brazilac Jago bio je heroj pobede crveno-belih nad Bajernom.

Njegova trojka sa osam metara rešila je pitanje pobednika meča 6. kola Evrolige.s

Taj momenat izazvao je lavinu emocija kod navijača, a posebno kod jednog mališana koga je kamera zumirala u tim momentima.

On je plakao "kao kiša" i snimak je brzo postao viralan.

Jago dos Santos je sve video i zatražio da mu se pomogne da pronađe dečaka jer ima poklon za njega!

Prelepo, zar ne?

Pogledajte taj momenat i ujedno poruku Jaga:

Can someone help me find this boy? I have a gift for him https://t.co/hy7tQAYA0m