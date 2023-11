DIVAN PRIZOR - Jokićeva MUDROST osvanula ispred jedne škole USRED AMERIKE! (FOTO)

Ispred jedne škole u Koloradu postavljen je ogroman pano koji krasi citat najboljeg srpskog košarkaša i ikone Denver Nagetsa - Nikole Jokića.

Prethodne sezone čudesnim partijama doneo je Denveru prvu šampionsku titulu i istoriji kluba, a spektakularnim partijama na startu nove sezone jasno je stavio do znanja svima da nema nameru da se zaustavi, da će dati sve od sebe da priredi još jednu nezaboravnu godinu navijačima iz Kolorada.

Zbog svega što je učinio za Nagetse proteklih godina, srpski košarkaš ima status božanstva u Koloradu.

Zato i ne čudi što ulaz u školu "Governor's Ranch Elementary" krasi jedna Jokićeva mudrost:

"Asistencija čini dvoje ljudi srećnim - u potpisu Nikola Jokić" ispisano je na ogromnom panou ispred ove američke škole.

Fotografiju je na društvenim mrežama podelio i novinar Nagetsa Harison Vind uz sjajan komentar:

"Svoju buduću decu ću slati ovde u školu", poručio je Amerikanac.



