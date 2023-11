POVREDIO SE NIKOLA JOKIĆ? Srpski SUPERSTAR povredio ruku, propušta meč Denvera!

Srpski superstar Nikola Jokić prema svemu sudeći neće istrčati na teren protiv Nju Orleans Pelikansa. zbog povrede koju je doživeo na treningu.

Prema izveštaju Harisona Vinda, novinara Denver Sporta i voditelja podkasta o Denver Nagetsima, Jokić ima upalu zgloba desne ruke.

Samim tim, on je dodat na spisak povređenih igrača za meč sa Pelikansima i pored njegovog imena stoji da je samo "moguć" njegov nastup večeras.

Sa treninga je izašao sa ledenom oblogom oko zgloba, tako da nije najjasnije da li će biti zaista spreman za meč i da li će uopšte trener Majkl Maloun želeti da rizikujem.

Meč između Denvera i Nju Orleans Pelikansa igra se od u noći između ponedeljka i utorka 03.00 časa po srpskom vremenu, a domaćin će biti Nagetsi.

Nikola Jokic (right wrist inflammation) has been added to the Nuggets' injury report for tonight vs. Pelicans. He's officially listed as probable. Jokic walked out of the arena after shootaround this morning with ice over his wrist.