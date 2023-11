NIKOLA JOKIĆ SRUŠIO LEBRONOV REKORD! Srbin kralj tripl-dablova, ostvario san svih košarkaša!

Nikola Jokić je i prošle noći dokazao da je ubedljivo najbolji košarkaš u NBA ligi.

Uprkos informacijama da je pod znakom pitanja za meč protiv Nju Orleansa, Nikola Jokić je istrčao na parket i bez ikakvih problema vodio svoj tim do ubedljive pobede nakon preokreta 134:116.

Ne samo da je Jokić pomogao Nagetsima da upišu još jednu pobedu, čak sedmu u osam utakmica, nego je takođe prethodne noći oborio rekord koji je san mnogim košarkašima!

Nikola Jokic has passed LeBron James in all-time triple-doubles.



It took LeBron 1,417 games to get to 107 triple doubles.



It took Jokic 604 games to get to 108 triple-doubles. https://t.co/YJSFh4t2fv