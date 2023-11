URNEBESNA SCENA NA JOKIĆEVOJ KONFERENCIJI: Žena PALA SA STOLICE, a onda je usledio ŠOU Srbina: Nije mogao da se suzdrži, evo šta je uradio! (VIDEO)

Košarkaši Denvera savladali su na svom terenu Golden stejt rezultatom 108:105, a centralna figura meča bio je maestralni srpski košarkaš Nikola Jokić.

Somborac je bio ubedljivo najefikasniji akter ovog meča. Utakmicu je završio sa 35 postignutih poena, 12 skokova i pet asistencija.

Nakon još jedne dominante partije na terenu, usledio je novi šou harizmatičnog srpskog asa na konferenciji za medije.

Dok je raspoloženi Nikola strpljivo odgovarao na pitanja novinara, Amerikanka Tejlor Vincek, koja radi kao video montažer za klupsku televiziju Nagetsa, pala je sa stolice. Srbin nije mogao da se suzdrži, istog momenta je prasnuo u smeh.

Uhvatio se za glavu, a onda je izveo komičnu imitaciju i tako se potrudio da pokaže celom svetu kako je izgledao pad nesrećne Amerikanke.

Njegova spektakularna gluma nasmejala je do suza sve prisutne, pa i samu Tejlor koja je zahvaljujući najboljem igraču na planeti ekspresno stekla veliku popularnost na mrežama.

Pogledajte ovu urnebesnu scenu:

Nikola Jokic couldn’t stop laughing when our girl @taylorjane_v fell off her chair.



(We love you Tay! Happy Birthday). pic.twitter.com/uDRYoVxf4a