Obradović: Presudila odbrana i pametna igra u napadu u drugom poluvremenu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je večeras u Beogradu posle pobede njegove ekipe nad Fenerbahčeom da je utakmicu presudila dobra odbrana njegove ekipe i pametna igra u napadu u drugom poluvremenu.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu ekipu Fenerbahčea 85:84 u meču sedmog kola Evrolige.

"U prvom poluvremenu smo ponovili greške na koje stalno ukazujemo. Primamo 20 poena, a napravimo samo jedan faul, a na tome radimo na svakom treningu. U drugom poluvremenu smo izašli potpuno drugačije, sa daleko boljom odbranom i pametnom igrom u napadu, bez srljanja i to je presudilo na kraju", rekao je Obradović na konferenciji za medije posle utakmice.

Obradović se ponovo zahvalio navijačima, kojih je večeras u Areni bilo 20.058.

"Navijači su nam ponovo davali fenomenalnu energiju, bili su nam vetar u leđa i nosili nas do pobede", dodao je trener Partizana.

On je govorio i o učinku košarkaša Partizana Tristana Vukčevića.

"On je ponovo bio odličan u napadu, nije promašio nijedan šut, ali da bi imao veću minutažu mora da popravi igru u odbrani. Mi čujemo trenere protivničke ekipe koji kažu napadnite preko Tristana. Uz to, on sa 213 centimetara mora više da učestvuje u skoku. Dok te stvari ne promeni neće imati više minuta na terenu", istakao je Obradović.

Trener Partizana govorio je i o novom pojačanju "crno-belih" Brunu Kaboklu.

"Imamo već u nedelju utakmicu protiv Igokee kući na kojoj ćemo imati priliku da pustimo novog igrača da igra. On će imati sutra i prekosutra dva treninga. Trening je i na dan utakmice, pošto je meč kasno uveče", naveo je Obradović.

Partizan u narednoj nedelji čeka duplo kolo u Evroligi.

"Zna se da sledeće nedelje ulazimo u dupli program, putujemo u Nemačku, pa se vraćamo protiv drugog nemačkog tima. Zatim Ljubljana i tako dalje. To je program, nema vremena za odmor", objasnio je Obradović.