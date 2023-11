NIKOLA JOKIĆ DOBIO SJAJNU VEST: Denver povukao potez koji će mnoge oduševiti

Nikola Jokić i Denver nagetsi, kao aktuelni NBA šampioni, imaju samo dva poraza u prvih deset utakmica sezone u kojoj pokušavaju da odbrane titulu, a posle nekoliko loših vesti, stigla im je i jedna vrlo dobra.

Naime, nakon što je Denver izgubio od Hjustona i pored fantastičnog Jokićevog izdanja, a bio je to treći meč u kome nagetsi igraju bez svog primarnog organizatora igre i Srbinove "desne ruke", Džamala Mareja (koji će propustiti još dve, tri sedmice košarkaških aktivnosti zbog povrede), klub iz Kolorada se odlučio na važan korak:

Kako saznaje ESPN, trener Majkl Meloun ostaće šef stručnog štaba Denvera, jer je sa rukovodstvom nagetsa postigao sporazum o nastavku saradnje.

Pritom, taj novi ugovor, iako se ne navodi koliko će tačno Meloun zarađivati po njemu, "učiniće trenera Denvera jednim od najplaćenijih stratega u NBA", tvrdi pomenuti američki medij.

Majkl Meloun je tokom osam godina u ovom klubu uspeo da ga, uz pomoć sjajnog sportskog rukovodstva nagetsa, vine iz osrednjosti u elitu, a konačno i do NBA trona u sezoni za nama. Taj nedavni pohod i učinak 16-4 u plej-ofu je najdominantnije osvojena titula još od one koju je 2017. ostvario Golden Stejt.

Meloun je četvrti po stažu u jednoj ekipi u celoj ligi - duže od njega svojim timovima rukovode jedino legendarni strateg San Antonija Greg Popovič, zatim Majamijev Erik Spoelstra i Golden Stejtov Stiv Ker.

Učinak Majkla Melouna na kormilu Denvera je 375 pobeda i 272 poraza kada se radi o ligaškom delu sezone (58% trijumfa), a 37-31 (55,4%) u plej-ofu.

Od sezone 2018/2019 samo Milvoki baks imaju bolji procenat pobeda od Denvera.

U samom klubu, više od Melounovih mečeva (647) i pobeda (375) ostvarili su kao šefovi stručnog štaba jedino Dag Mou i Džordž Karl.

Nova sezona NBA lige

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Prvi put će se održati i svojevrsni "NBA kup", od 3. do 9. novembra (svi mečevi, osim finala, računaće se kao uobičajeni mečevi prvenstva), Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

