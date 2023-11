Edžerin Džejms, nekada velika legenda NFL-a, objavio je nestvaran snimak kako u kombiju vozi milion dolara i odlazi u striptiz bar da sve potroši.

Novčanice su od jednog dolara.



On je prethodno iz banke podigao novac, napunio kombi i krenuo do krajnjeg odredišta. Slavni ranin bek Indijan Koltsa prethodno se vozao okolo s novcem.

Džejms je upravo u Koltsima proveo veći deo karijere. Ima i prsten Superboula iz 2006. godine. Pre tri godine je izabran u Kuću slavnih NFL-a. Tokom 11 godina u ovoj ligi je pretrčao 12.246 jardi i na 13. je mestu u istoriji.

NFL legend Edgerrin James in a van with $1M in 1’s 👀 pic.twitter.com/zGZV4QugtH