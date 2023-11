Košarka je u Zadru ostala u drugom planu kao i pobeda Crvene zvezde. Šta se zaista desilo i zašto su članovi uprave srpskog kluba i novinari iz Srbije napadnuti? Regionalna košarkaška ABA liga najpre je ćutala, a zatim osudila huligane i zatim zatražila njihovo hitno privođenje.

Počelo je loše ali se na sreću dobro završilo. Da li je ovo huliganizam, samo incident ili plod atmosfere stvorene od strane hrvatskih državnih organa gde je proganjanje Srba nešto sasvim normalno:

- Tu imate više tih faktora koji su uticali. Da krenemo od početka, na utakmici Zvezda Bajren mi smo najavili da će ići specijalni avion i oni su valjda mislili da će doći navijači Crvene zvezde pa su u Zadru počeli sa pravljenjem organizacije Zadar- mislim na navijačku grupu Tornado. Oni su to i objavili u njihovom sopštenju 8. novembra, međutim niko očigledno nije na to obraćao pažnju - rekao je za Pink Nebojša Čović, direktor košarkaškog kluba Crvena zvezda.

- Iz Beograda u Zadar je pored igrača krenulo 24. ljudi, a struktura tih ljudi je šest žena, sedmoro dece od kojih je bila jedna devojčica, petoro novinara i šest muškaraca, roditelja pomenute dece koja su išla na utakmicu- dodao je Čović.

On je napomenuo da nije bilo nikakvih navijača i da su to sve pored novinara članovi uprave i njihove porodice, članovi skupštine kluba i članovi upravnog odbora.

- Oni su išli po grupama taksijima i neko je to slikao na aerodromu i javljao gde će ko odsesti u kojim hotelima. Tako se prvi incident dogodio u 18 i 30 uveče po dolasku u Zadar kada su napadnuti novinari, a koji su zadobili ozbiljne povrede- rekao je Čović.

On je dodao da je novinare ispred hotela napala maskirana grupa ljudi koja je istrčala i tukla ih bejzbol palicama.

Drugi incident se desio oko 20 i 15 kada se vraćao član upravnog odbora sa prijateljem bez vidljivog obeležja, takođe su ih napali maskirani ljudi ispred hotela.

On je istakao da je hrvatska policija reagovala blagovremeno kao i zdravstvene službe:

- Dugo smo čekali saopštenje ABA lige koja je mislila da će sve to da se zataška, a koja snosi dobar deo krivice za sve to jer se ovakvo nasilje toleriše na mnogim utakmicam, od maltretiranja porodica, skandiranja, čak i u Beogradu moram to da napomenem. U Beogradu na pojedinim utakmicama sa Partizanom mi imamo mnogo veći stepen mržnje nego što smo ga imali u Zadru - rekao je Čović.

- Ja moram da kažem da je dosta specifičnih ljudi ušlo u košarku, ja obično kažem ološa, ako vam neko maltretira porodicu vređa sve pa i predsednika drđžave, a to traje već sedam osam godina, ja bih rekao da se to zove verbalno nasilje - rekao je Čović.