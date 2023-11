BOGDANOVIĆ JE ISPISAO ISTORIJU MUNDOBASKETA! Srbin je u ovoj kategoriji NAJBOLJI - prvo on, pa svi ostali...

Kao kapiten, Bogdan Bogdanović je predvodio reprezentaciju Srbije do srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u košaci.

Blistao je kapiten Orlova na Mundobasketu, i bio je jedan od najboljih igrača na takmičenju.

Uspeo je Bogdan da se domogne i prvog mesta na listi najboljih trojkaša u istorijii svetskog prvenstva, što je svakako ogroman uspeh.

Following a sensational tournament, Bogi took over the No #1 spot in #FIBAWC all-time 3PTs made! 🎯 pic.twitter.com/tJLanMFSoA