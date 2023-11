HIT SNIMAK KRUŽI MREŽAMA! Nisu hteli da pruže ruku Srbinu, odmah su POBEGLI sa terena! Usledila je URNEBESNA REAKCIJA Jokića (VIDEO)

Nesportski potez košarkaša Los Anđeles Klipersa šokirao je srpskog asa Nikolu Jokića.

Košarkaši Denvera u uzbudljivoj završnici savladali su Kliperse rezultatom 111:108, a koliko je poraz teško pao ekipi iz LA najbolje govori potez koji su napravili igrači ovog tima nakon poslednjeg zvuka sirene.

Poraženi košarkaši Klipersa nisu želeli da se pozdrave sa protivničkim igračima, što se po nepisanom pravilu radi po završetku meča, već su odmah pobegli u svlačionicu.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak Jokićeve reakcije na sraman potez igrača Klipersa.

Jokić, koji je poznat kao veliki sportsmen, bio je u potpunom šoku. Naime, nakon sirene on se odmah okrenuo se ka igračima Klipersa kako bi im čestitao na sjajnoj borbi, međutim, njegovi rivali nisu imali nameru da pruže ruku pobedniku. Kada je video da su okrenuli leđa i izašli sa terena, Srbin se začudio, podigao obrvu i u jednom momentu podigao ruke kako bi simulirao pozdravljanje.

Njegova reakcija postala je hit na društvenim mrežama:

Nikola Jokic’s reaction when the entire #Clippers team heads to the locker room, not interested in any post game handshakes. 🤣 #MileHighBasketball pic.twitter.com/y3oHXxXcMW