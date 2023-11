TUGA U SVETU SPORTA - Umrla legenda NBA lige

Džoni Grin, zvezda Njujork Niksa, preminuo u 89. godini u Hantingtonu u Njujorku.

Grin je bio poznat kao "Jumpin’ Johnny", sposoban da "preleti" više protivnika tokom 14 sezona u NBA ligi. Džoni Grin, All-Star šuter Niksa tokom 1960-ih, je stekao slavu zbog svoje sposobnosti da skoči mnogo više od drugih. preminuo je. Imao je 89 godina.

Njegovu smrt u bolnici potvrdio je njegov sin "Jumpin’ Johnny", koji je rekao da je njegov otac imao problema sa srcem i bubrezima oko godinu dana.

RIP Johnny Green



Knicks 1st-round pick 1959



3x All-Star his 1st 6 years



Set Knicks rookie record 25 rebounds in a game — against Wilt Chamberlain



6th all-time in rebounds for Knicks



Longtime New Yorker