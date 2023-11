AMERI OPET UDARAJU PO NIKOLI: Jokić ovako nešto zaista nije zaslužio (VIDEO)

Nikola Jokić igra iz dana u dan sve bolje, oduševljava veliki deo sveta, međutim, ima i onih koji mu uspeh u SAD ne praštaju.

Analitičari ESPN-a kao da ne vide sve što na terenu radi NIkola Jokić, nije marketabilan, nema veliku armiju na društvenim mrežama, te je za novinara Džeja Vilijamsa Srbin gotovo pa nevidiljiv.

- Kada se priča o tome ko je sada glavni kandidat za MVP mislim da su tu u krugi Džejson Tejtum i Kevin Durent. Mislim da je Durent imao opet sjajne poene protekle noći, dok je igra Džejsona Tejtuma otišla na sasvim drugi nivo. Ima mnogo više pikenrola, konstantan je, ima ga svuda. Boston je trenutno najbolji tim u ligi, u NBA. Igraju kao najbolji tim na istoku. Deluju veoma opasno u ofanzivi, i Holidej je ključan u njihovoj odbrani - rekao je Vilijams.

.@RealJayWilliams thinks the NBA MVP is between KD and Jayson Tatum 🏆 pic.twitter.com/YORn7zNNb3