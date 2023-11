'JOVIĆ PRAVI VELIKE KORAKE!' Trener Majamija o reprezentativcu Srbije: Sve ovo je deo procesa

Nikola Jović je igrao sjajno na Svetskom prvenstvu. Očekivalo se da će dobiti veću šansu u Majamiju, ali za sada to nije slučaj.

On je do sada za Hite odigrao samo dva meča. Protiv Minesote je na terenu proveo 21 minut (osam poena i 11 skokova) i sedam protiv Milvokija (pet poena i četiri skoka).

Trener tima sa Floride je istakao da je zadovoljan kako se razvija bivši igrač Mege i da se je sve ovo deo procesa.

- Činjenica da Nikola Jović ne igra ne bi trebalo da govori o tome kako se osećamo o njegovom košarkaškom razvoju. On pravi velike korake. Ovo je sve deo procesa razvoja, posebno kada ste mladi igrač, a on je bio najmlađi igrač prošle godine - rekao je Spolstra.

Miami Heat's head coach Erik Spoelstra on Serbian forward Nikola Jovic playing only two games since the start of the season:



“Not an indication of how we feel about his development”#NBA #MiamiHeat https://t.co/IvgmSu81wv