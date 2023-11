Fenomenalna partija Nikole Jovića na debiju u NBA razvojnoj ligi: Da li je to zaista pravo mesto za njega?

Može li Srbin da "kupi" kartu nazad u Majami?

Od starta sezone Nikola Jović se nalazi u drugom planu Erika Spolstre u Majami Hitu usled problema sa povredom, zbog čega je i prebačen u NBA G ligu i tim Siu Fols Skajfors, gde je na ovosezonskom debiju bio najbolji pojedinac na čitavom meču!

U duelu sa rezervnim timom Milvoki Baksa Viskonsin Herdom upisan je poraz 123:121, a reprezentativac Srbije je za 33 minuta na parketu ubacio 26 poena uz šut iz igre 8 od 15 i 5 od 5 sa penala. Na to je dodao i po tri skoka i asistencije uz ukradenu i dve izgubljene lopte.

Partija kojojm je sigurno odmah skrenuo pažnju trenera Majamija, ali zaista je pitanje kada ćemo ga ponovo gledati u NBA ligi, iako je delovalo da bi posle Mundobasketa mogao da dobije ozbiljniju ulogu.

Nikola Jovic led the Skyforce in scoring with 26 PTS in his season debut 🔥



26 PTS | 3 REB | 3 AST | 4-8 3PT pic.twitter.com/JCDswbGJk3