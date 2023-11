Meloun izjavom nasmejao novinare: Mislim da je Nikola bio zabrinut za moje zdravlje

Košarkaši Denver Nagetsa su uspeli da savladaju Detroit Pistonse i pored toga što su relativno rano ostali bez trenera i najbitnijeg igrača, Nikole Jokića.

Naš reprezentativac je isključen na minut i 22 sekunde pre kraja prvog poluvremena zbog žustre rasprave sa sudijama, a minut i 21 sekundu pred kraj prve četvrtine izbačen je trener Meloun.

Ovo je očigledno uticalo pozitivno na ekipu, pošto su kasnije uspeli da naprave zaokret u igri, a prema svedočenjima prisutnih, njih dvojica su ostale igrače čekali u hodniku posle pobede i skakali im u zagrljaj.

Trener Majk Meloun je nakon utakmice imao interesantnu izjavu, gde je šaljivo objasnio zašto je Nikola prevremeno napustio igru.

“Obviously I got thrown out. Nikola, I think he was concerned about me and wanted to come check on me.”



