ISPLIVALI NEPOZNATI DETALJI! Novinarka Denvera OTKRILA šta su Jokić i Meloun RADILI posle ISKLJUČENJA: Trener PSOVAO na SRPSKOM!

Denver Nagetsi uspeli su da savladaju Detroit (107:103), uprkos isključenjima koje su na meču zaradili najbolji igrač tima Nikola Jokić i trener Majk Meloun. Sada je otkriveno i šta su Jokić i Meloun radili posle isključenja.

Novinarka koja prati Denver Nagetse, Keti Ving, na društvenim mrežama je otkrila da je trener šampiona NBA lige pošto je morao da napusti klupu - psovao na srpskom jeziku!

- Trener Meloun je rekao da su on i Jokić srodne duše. Gledajući meč zajedno pozadi, bilo je navijanja i "petica" kada se nešto dobro desi. A kada se nešto loše desilo, trener Meloun je počeo da psuje na srpskom - otkrila je Keti Ving do sada nepoznate detalje.

