Ovako je Bogdan rešetao Indijanu! Srbinu niko ništa ne može! (VIDEO)

Kako sezona odmiče, Bogdan Bogdanović igra sve bolje.

Nakon što je u prethodnom duelu ubacio 28 poena, i noćas je briljirao. Meč sa Indijanom okončao je sa 26 poena, od kojih čak 22 u prvom poluvremenu. Dodao je i dve asistencije, pa se polako vraća u prepoznatljivu formu.

Bogdan Bogdanovic At Half vs Pacers



22 Points

8/10 FG

4/4 FT

2/3 3P

13 Minutes



Hawks Lead Pacers 86-73



3rd Highest Single Half Total By Bogdanpic.twitter.com/RNqZk7OyGr