ČUDESNI LEBRON U 39. GODINI NASTAVLJA DA POMERA GRANICE! Kralj prešao magičnu brojku od 39.000 poena u NBA! (VIDEO)

Maestralni Lebron Džejms probio je nestvarnu brojku od 39.000 postignutih poena u najjačoj ligi sveta.

Košarkaši Lejkersa savladali su na svom terenu Jutu rezultatom 131:99, a čudesni Lebron meč je završio sa 17 postignutih poena.

Pre meča Džejms je na svom kontu imao 38.995 poena i već nakon pet minuta igre ubacio je trojku posle koje je postao prvi igrač u istoriji NBA lige koji je došao do brojke od 39 hiljada poena.

With this triple LeBron James has now scored 39,000 points in his NBA career 👏



