TRIPL-DABL JOKIĆA NEDOVOLJAN ZA POBEDU - Srbinu ponovo zbog sudija PAO MRAK NA OČI! (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od ekipe Orlando Medžika 124:119 uprkos sjajnoj partiji srpskog košarkaša Nikole Jokića.

Srbin je meč završio sa novim tripl-dablom, ubacio je 30 poena, zabeležio 13 skokova i 12 asistencija, međutim, njegova odlična partija ostala je u senci incidenta koji se dogodio u finišu meča.

Još jednom smo se uverili da najbolji igrač lige nema ni trunku respekta i protekcije kod američkih sudija. Jokić je najveća enigma za odbrane protivnika i njegovi čuvari često koriste prekomernu silu kako bi ga zaustavili, međutim, često se dešava da sudije ne sviraju ličnu ni nakon očiglednih faulova nad Srbinom. Nikola je tako na utakmici protiv Orlanda izgubio živce jer sudije nisu sankcionisale ponašanje protivničkih košarkaša.

Things get chippy between Jalen Suggs and Nikola Jokic late in the 4th quarter 👀🍿pic.twitter.com/nRc17Y00ux