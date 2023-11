Nestvaran potez Luke Dončića zbog kojeg je Lebron Džejms OSTAO U ŠOKU, a internet POLUDEO (VIDEO)

Košarkaši Dalasa pobedili su Los Anđeles Lejkerse u noći između srede i četvrtka, a utakmicu je obeležio jedan potez Luke Dončića.

Slovenac je meč koji je završen rezultatom 104:101 završio sa 30 poena, 12 skokova i osam asistencija.

Nakon utakmice društvene mreže preplavljene su potezom kojim je Dončić ponizio Lebrona Džejmsa.

Možda mu to nije bila namera, možda i jeste, ali nekadašnji košarkaš Real Madrida je upisao asistenciju tako što je poslao loptu kroz noge jednog od najboljih košarkaša svih vremena.

Luka Doncic just nutmegged LeBron James 😱 We are truely living in Luka's world... pic.twitter.com/Eam9cmUopi

Džejms nije očekivao da tako nešto može da mu se desi što se vidi po njegovoj reakciji.

Lopta je stigla do Džoša Grina koji je iz ugla pogodio trojku, a reakcija na ovakvo dodavanje očekivano ima mnogo.

- Stvarno živimo u Lukinom svetu - jedan je od najzanimljivijih.

Luka Doncic whips it through LeBron's legs to DIME up Josh Green in the corner 🤯pic.twitter.com/IrcHWCSul1