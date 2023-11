Sferopulos jasan posle neuspeha sa Armanijem: Ja sam odgovoran za ovaj poraz, neću da tražim izgovore!

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su jako ubedljiv poraz pred svojim navijačima u 10. kolu Evrolige od ekipe Olimpije Milano, čime su ostali na tri trijumfa u elitnom takmičenju - 71:93.

Trener domaćeg tima, Janis Sferopulos dodao je na konferenciji da njegov tim nije imao odgovor na igru Italijana u nastavku.

- Večeras nismo imali dobru i stabilnu igru do kraja. Završili smo prvo poluvreme sa dobrim momentumom, a onda na početku drugog smo imali prednost, igrali smo pametno u odbrani. Nažalost, posle tajmauta, oni su nastavili da igraju veoma dobro napadački, imali su dobar šuterski dan, postigli su 11/13 trojki u drugom delu i mislim da je to bilo veoma važno za utakmicu, da se promeni momentum i da im da tu prednost. Pokušali smo da se vratimo, na sedam minuta pred kraj smo imali pet poena minusa. Promašili smo jedan "lej-ap", na kraju u poslednjih pet minuta se desio kolaps. Moramo da naučimo iz ovog meča. Znamo za kvalitet Armanija, moramo da igramo odbranu bolje, menjali smo je pet-šest puta, u većini trenutaka su se oni prilagodili i našli načine da postignu poene, uglavnom spolja. Neki šutevi su bili kontestirani. Moramo da se borimo za svaki meč, bez obzira da li ovde ili na strani. To moramo da uradimo. Hoću da zaključim činjenicom da nismo dali sreću navijačima koji su došli ovde. Razočarani smo zbog toga, ali hoćemo da ih vidimo ovde - rekao je Sferopulos.

Bez dileme, rekao je da je on odgovoran za sve.

- Trener je odgovoran, ja sam odgovoran. Pokušaću da nađem rešenje - dodao je trener Zvezde.

Upitao je novinar i zbog čega nije bilo Bolomboja u većem delu drugog poluvremena.

- Počeo je drugo poluvreme, potom smo promenili odbranu, želeli smo da napravimo prednost preko Majka Tobija i njegovog šuta spolja.

Kaže da nije bilo manjka koncentracije, nego dvoumljenja u ključnim momentima.

- Nije to bio manjak koncentracije, nego neka vrsta kolebanja da se uzme šut. Imali smo u drugom poluvremenu momente kada nismo bili odučni, nekada smo se dvoumili da li da šutnemo ili dodamo loptu. Zbog toga moramo da budemo spremni da napadnemo i da budemo agresivniji.

Šta se dešava sa Adamom Hangom?

- Pre svega, imali smo neke igrače koji su važni, a koji nisu igrali. Neću da tražim izgovore. Verujem u sve igrače. Ko god nedostaje, možemo to da nadoknadimo ostalima. Hangina povreda nije toliko ozbiljna, biće sa nama od nedelje, vežbaće bez kontakta, videćemo kad će se on vratiti, ali neće to biti neki dugi vremenski period.

Nema vremena za tugovanje, ubrzo će novi meč u ABA ligi.

- Ne, moramo da razumemo da su to iskusni igrači. Posle velike pobede ili velikog poraza, morate da budete spremni da igrate novu utakmicu. Treba da se borite, već od sledeće utakmice.