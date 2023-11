Bogdan Bogdanović ponovo blistao - Srpski as sasuo 7 trojki Bostonu, ali nedovoljno za pobedu Atlante!

Košarkaši Boston Seltiksa slavili su na svom parketu protiv Atlanta Houksa 113:103, a novu sjajnu partiju upisao je srpski as Bogdan Bogdanović.

Kapien Orlova sjajno igra ove sezone i uz Trea Janga je najbolji košarkaš tima iz Atlante. Popularni Bogi potpuno je "naštelovao" ruku pa je u ovom susretu pogodio čak sedam trojki iz 10 pokušaja i meč završio sa 23 poena.

Bogdanu je ovo treći najbolji učinak ove sezone pošto je Njujork Niksimaje dao 28, a Indijanu 26 poena.

Ipak, u ovom duelu, dominirao je superstar Bostona Džejson Tejtum sa 34 poena. On je bio najefikasniji igrač utakmice. Uz njega, Džejlen Braun je ubacio 21 poeno, dok su odlični bili i Derik Vajt sa 15 i Sem Hauzer sa 12 poena.

Bogdan Bogdanovic creates some space and downs his SIXTH triple of the night 🎯



Bogi is 6-of-6 from downtown 🔥pic.twitter.com/Gkvanb8d8N