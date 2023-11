DRAMA BIVŠEG KOŠARKAŠA CRVENE ZVEZDE! Hitno prebačen u bolnicu! Grci prenose: Otkazao mu je bubreg

Bivši košarkaš, Sofoklis Skorcanitis, hitno je prebačen u bolnicu u Grčkoj.

Mediji u ovoj zemlji navode da je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, između ostalih timova, hospitalizovan i da se ne nalazi u dobrom stanju.

Navodno, Skorcanitis ima povišen pritisak i mučninu zbog koje je prevezen u bolnicu "Aleksandra".

Nije poznato tačno stanje, a prema određenim, nepotvrđenim informacijama, nekadašnjem košarkašu je otkazao jedan bubreg.

U narednom periodu će ostati u bolnici na ispitivanjima.

