LUDO! LEBRON PRETRPEO NAJTEŽI PORAZ U KARIJERI, ALI JE I OBORIO REKORD! Džejms ispisao ISTORIJU NBA lige, ovo je impresivna brojka

Košarkaši Filadelfije pobedili su noćas Los Anđeles Lejkerse sa 138:94 i naneli igraču Lejkersa Lebronu Džejmsu najteži poraz u dosadašnjoj NBA karijeri.

Poraz od 44 razlike je najteži poraz u Džejmsovoj karijeri, koja je počela 2003. godine. On je prethodno gubio sa 36 poena igrajući za Majami u NBA finalu i sa 42 poena od Indijane 2019. godine.

Ipak, u noći za nama Lebron je oborio i jedan rekord najjače košarkaške lige na svetu!

Naime, Džejms je sada prvi na listi igrača sa najviše odigranih minuta u NBA istoriji, računajući i ligaški deo i plej-of.

On je do sada upisao 66.319 minuta u karijeri, i tako prestigao karima Abduala-Džabara (66.297).

