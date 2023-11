Obradović naciljao novo pojačanje: Ferel neće u Beograd, ali stiže drugi Amerikanac?!

Nakon što je transfer Jogija Ferela u Partizan propao, crno-beli su ponovo morali da izađu na tržište, a evidentno je da je u košarkaškim krugovima nekoliko imena "procurelo" sa liste želja ekipe Željka Obradovića.

Ponadali su se navijači beogradskih crno-belih da je problem na poziciji "jedan" konačno rešen, i da će aktuelni šampion ABA lige dobiti novog plejmejkera, međutim, od toga neće biti ništa. Jogi Ferel se dovodio u vezu sa Partizanom, činilo se da je posao završen i da ćemo nekadašnjeg igrača ljubljanske Cedevita Olimpije gledati u crno-belom dresu, ali je i ovaj pokušaj dovođenja pojačanja od strane "parnog valjka" propao.

To je odmah proizvelo reakciju i okretanje drugih rešenja od strane crno-belih, a jedno od njih mogao bi da bude Kasijus Vinston.

Nekadašnji plejmejker minhenskog Bajerna trenutno nastupa u redovima turskog Tofaša, a Partizan je izrazio samopouzdanje, tvrdi poznati košarkaški insajder Mateo Andreani.

Negotiation between Yogi Ferrell and Partizan Belgrade seems to have stalled at the decisive moment.

Partizan is also looking at the European market, with Cassius Winston's name gaining more and more interest, per sources.#basketball #baloncesto #EuroLeague #Transfers #srbija