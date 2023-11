NIKO NI BLIZU JOKIĆA U POSLEDNJIH 40 GODINA! Nestvaran podatak i potvrda ASPOLUTNE DOMINACIJE Srbina koji piše istoriju!

Centar Denvera, Nikola Jokić, nastavio je da ispisuje stranice istorije NBA lige.

Odličnim potezima i još boljim potezima Jokić je doprineo pobedi Nagetsa nad Hjustonom.

Lako je Somborac stigao do novog tripl-dabl učinka, a to je učinio uz odlične procente šuta (12/19 iz igre, 7/8 slobodna bacanja). Imao je i 15 asistencija i 10 skokova, ali nijednu izgubljenu loptu.

Jokic already has three career 30-point triple-doubles with 0 turnovers.



Nobody else has done that more than once over the last 40 seasons. https://t.co/QXPJr3JfC1