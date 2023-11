AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio usred NBA utakmice!

Nikola Jokić i Denver nagetsi, kao aktuelni NBA šampioni, za sada solidno "guraju" u nameri da odbrane titulu, iako je period za njima bio nezgodan jer je "druga zvezda ekipe" Džamal Marej odsustvovao zbog povrede, ali ono što radi srpski as - ne samo da vodi branioca trona u pravom smeru, već oduševljava američku sportsku javnost.

Pre nego što su, uz čudesno Jokićevo ostvarenje prvaci minule noći pobedili Hjuston, čime su produžili seriju pobeda na tri, posle dva uzastopna poraa, oni su savladali i Los Anđeles Kliperse, ali i San Antonio Sparse predvođene novom zvezdom lige, Viktorom Vembanjamom.

A baš na tom meču, Jokić je uradio nešto što je američkim novinarima nezamislivo:

Usred NBA utakmice "nacrtao" je akciju na terenu.

Odnosno, odbio je smernice stručnog štaba, rekao ponasob dvojici saigrača šta da urade pre ubacivanja lopte u igru pod suparničkim košem i - baš to je donelo trojku u korist nagetsa.

Ovako je to opisao oduševljeni novinar "DNVR"-a, Harison Vind, koji je i priložio video-dokaz Srbinove strateške bravure:

- Pogledajte Jokićevo crtanje akcije usred utakmice (kada je lopta izašla van terena). Najpre kao da je odmahnuo ka klupi, odbijajući zadatu akciju, a onda je Majklu Porteru Junioru rekao da ode da ubaci loptu u igru. Potom je Kentaviusu Koldvel-Poupu ("KCP") rekao i gde da stoji, i koju akciju će odigrati, i kako da se on ponaša u njoj, a zatim je on sam otrčao da se spremi za blok za Majkla Portera. I... Lopta potom iz auta stiže do KCP-a, Jokić je postavio blok Majklu Porteru (koji posle uvođenja lopte u igru odlazi u ugao i biva proigran) i - eto koša!

Nikola Jokic draws up the play in real time.



Bucket. pic.twitter.com/y1cI61tUkH — Harrison Wind (@HarrisonWind) 29. новембар 2023.

Evo i kako je sve to izgledalo na terenu:

NBA tabele

U Zapadnoj NBA konferenciji, u kojoj nagetsi i igraju, prva je Minesota sa učinkom 13-4, Denver je drugi sa 13-6, a slede Dalas i Oklahoma sa po 11-6, odnosno Feniks sa 11-7.

Na "istoku" vodi Boston sa 14-4, a za njim slede Orlando i Milvoki sa po 13-5, te Filadelfija sa 12-6.

Kada igra Denver? Raspored utakmica:

Denver redom igra (po našem, srednjoevropskom vremenu:

subota, 2. decembar - u gostima protiv Feniksa od 4 noću

nedelja, 3. 12. - u gostima protiv Sakramenta od 4

četvrtak, 7. 12. - u gostima protiv Los Anđeles Klipersa od 4

subota, 9. 12. - kod kuće protiv Hjustona od 3

utorak, 12. 12. - u gostima proptiv Atlante od 1.30

sreda, 13. 12. - u gostima protiv Čikaga od 2

petak, 15. 12. - kod kuće protiv Bruklina od 3

nedelja, 17. 12. - kod kuće protiv Oklahome od 3

utorak, 19. 12. - kod kuće protiv Dalasa od 3

četvrtak, 21. 12. - u gostima protiv Toronta od 1.30

subota, 23. 12. - u gostima protiv Bruklina od 1.30

nedelja, 24. 12. - u gostima protiv Šarlota od 1

ponedeljak, 25. 12. - kod kuće protiv Golden Stejta od 20.30

petak, 29. 12. - kod kuće protiv Memfisa od 3

subota, 30. 12. - kod kuće protiv Oklahome od 3

i tako dalje.

NBA liga, sezona 2023/2024 - termini, plej-of...

Ligaški deo nadmetanja traje do 14. aprila 2024, do kada bi, prema rasporedu, svi timovi trebalo da odigraju po 82 utakmice. Prvi put će se održati i svojevrsni "NBA kup", od 3. do 9. novembra (svi mečevi, osim finala, računaće se kao uobičajeni mečevi prvenstva), Ol-star utakmica se održava 18. februara u Indijanapolisu, plej-in turnir za timove od 7. do 10. mesta u obe konferencije, na programu je od 16. do 19. aprila, a dan kasnije, 20. aprila, počinje zvanična faza plej-ofa. Veliko finale je, kada se o prvom meču borbe za pehar radi, zakazano za 6. jun, a moguća majstorica igrala bi se 23. juna. Samo mesec dana kasnije, 26. jula, u Parizu počinju 33. Letnje olimpijske igre, koje traju do 11. avgusta.

