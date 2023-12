NESTVARNA POBEDA CRVENE ZVEZDE: Nedović i "Arena" progutali Efes

Košrkaši Crvene zvezde dočekali su u Areni ekipu Efesa u 11. kolu Evrolige. Slavili su crveno-beli 97:83 (22:21, 21:28, 29:21, 25:13)

Crveno-bele su do pobede vodili Nemanja Nedović i Jago Dos Santos, a deluje da je prelomni momenat bio u trećoj četvrtini kada su sudije u dva navrata dosudile tehničku grešku crveno-belima, a nakon toga zaigrali su znatno bolje igrači Janisa Sferopulosa i upisali četvrtu pobedu u sezoni.

Sastale su se dve ekipe koje ne blistaju kada su odbrane u pitanju, a to je doprinelo visokom tempu i sjajnoj napadačkoj predstavi u prvoj deonici. Jago dos Santos pogodio je dve trojke, a šest poena ubacio je i Luka Mitrović. Na oduševljenje delija u završnici prve deonice na teren je ušao i Branko Lazić nakon dugog odsustva zbog povrede. Dobili su crveno-beli uvodnih 10 minuta rezultatom 22:21.

Dobro je domaćin otvorio drugu deonicu, ali je onda stao, te je Efes napravio seriju 6:0, mučili su se puleni Janisa Sferopulosa sa izgubljenim loptama, za 14 minuta igre imali su ih čak 7. Zanimljivo je da je Sferopulos tokom druge četvrtine na terenu držao Nemanju Nedovića, Miloša Teodosića i Šabaza Nejpira.

Usledila je do kraja poluvremena rezultatska klackalica, a najraspoloženiji bio je Luka Mitrović (11), kod domaćih i Šejn Larkin (11) kod gostiju. Ipak, Efes je imao raspoloženog i Dauma koji ubacio brzih osam poena. Vil Klejburn dodao je 13.

Čak 11 izgubljenih lopti bili su odlučujući faktor u tome da na poluvremenu srpski predstavnik ode sa zaostatkom 43:49, mogao je on da bude i veći da u poslednjim sekundama Teodosić nije pogodio trojku za Zvezdu.

Treba istaći da su crveno beli imali i 12 asistencija, a i prednost u skokovima, 18 naspram 13 rivala.

Odlično je tim sa Malog Kalemegdana otvorio drugo poluvreme. Zaigrali su domaći znatno čvršće. Četiri poena pogodio je Mitrović, a trojku Dos Santos, a nakon toga je viđena neobična situacija, dosuđen je tehnički faul Mitroviću i to zbog toga što je dotakao sudiju.

Nije se tu završilo, udarac u lice dobio Bolomboj, ostale su neme sudije i još jednom dosudile tehnički faul, ovoga puta Nedoviću. Odgovorio je bek Zvezde na najbolji način, postigao je u trećem periodu 14 poena, od čega tri trojke.

Ulaskom u završnici Nejpira i Teodosića pao je ritam igre, pokušavali su obojica individualno, šutevima sa distance, ali im to nije išlo, te je plus sedam u jednom trenutku, spalo na svega dva poena prednosti pred poslednju deonicu - 72:70.

Izveo je trener Efesa nisku petorku, brzo su se prilagodili crveno-beli, i ponovo došli do plus osam. Tobi je zaigrao na vrhunskom nivou, nisu Turci imali rešenja za njega. Sjajnom timskom igrom crveno-beli uspeli su da stignu do dvocifrene prednosti i četvrte pobede ove sezone u Evroligi.

